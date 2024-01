Primo giorno di allenamento per Dendoncker: il report del Napoli

Il Napoli ha effettuato la quotidiana seduta di allenamento e Leander Dendoncker è sceso in campo con la squadra per la prima volta.

Leander Dendoncker è sceso in campo con il Napoli questa mattina, in occasione della seduta di allenamento. Per la prima volta, a poche ore dall’annuncio del club azzurro circa il suo acquisto, il giocatore ha avuto modo di scendere in campo con i suoi nuovi compagni di squadra. Intanto il club azzurro ha reso noto quanto effettuato durante la mattinata in vista della trasferta contro la Lazio.

Ecco quanto si legge sul sito ufficiale:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match dell’Olimpico contro la Lazio in programma domenica per la 22esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro atletico con esercizi sulla rapidità. Chiusura con seduta tecnico tattica. Primo giorno di allenamento per Dendoncker. Meret, Natan e Olivera hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e campo.”

Fonte foto in evidenza – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Dendoncker è un nuovo giocatore del Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Giorgia Meloni, alla festa di compleanno c’è anche Andrea Giambruno: “Sicuri che si siano davvero lasciati?”