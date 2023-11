Corriere dello Sport – Primo test per Mazzarri con la Juve Stabia, ma assenti quasi tutti i titolari.

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul test amichevole del Napoli contro la Juve Stabia. Mazzarri, però, non ha avuto una risposta specifica, considerando le svariate assenze fra infortuni e convocazioni per le varie nazionali. In campo, ieri, hanno presenziato solo Rrahmani, Natan e l’ex Inter Juan Jesus. In attacco Simeone, il quale un certo peso lo ha, ed infine Gollini che giocherà al posto del titolarissimo Meret, attualmente infortunato. Questi i giocatori che potrebbero scendere in campo dal primo minuto contro l’Atalanta, nella speranza che Osimhen riesca a recuperare al 100%.

