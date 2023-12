la Repubblica – Progetto stadio, ADL è pronto a riaprire la trattativa per acquistarlo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul progetto dello Stadio Maradona a Napoli. Aurelio De Laurentiis vorrebbe riprendere i discorsi, ma il Sindaco sostiene di non aver mai ricevuto una risposta concreta a riguardo: “fonti della società fanno sapere che il progetto per la ristrutturazione dello stadio già c’è, fu protocollato ai tempi dell’amministrazione di De Magistris e porta la firma dell’architetto Gino Zavanella, lo stesso dello Stadium. Prevede l’abolizione della pista di atletica, una capienza di 41 mila spettatori ma che può essere aumentata. E De Laurentiis è disposto a valutare le indicazioni che arriveranno dal sindaco. A partire dalla questione capienza”.

VENDITA O CONCESSIONE – Dalla società aggiungono che “anche Inter e Milan sono pronte a lasciare San Siro e costruire stadi di proprietà più piccoli del Meazza. Ma l’apertura più importante, forse, arriva sulla futura gestione dell’impianto di Fuorigrotta. De Laurentiis vorrebbe acquistarlo e chiudere subito per avviare una ristrutturazione da circa 150 milioni“. In merito alla contro-proposta del Sindaco, anche se non è la preferita “l’ipotesi della concessione per 50 anni è una strada che si prende in considerazione”.

ADL HA FRETTA – “Chiederà di stringere i tempi perché altrimenti appare deciso a virare sull’ipotesi di un nuovo stadio fuori Napoli, ad esempio, nella zona di Pompei. De Laurentiis ha fretta di diventare proprietario di un impianto che garantirebbe maggiore valore al club. E sempre per questo motivo sta cercando anche un’area per un nuovo centro sportivo. Quello di Castel Volturno non è più considerato adeguato alle esigenze di una squadra che primeggia. Ha solo tre campi e l’albergo è chiuso, il che impedisce ai giocatori la doppia seduta”.

