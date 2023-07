Tuttosport – Psg diviso tra Vlahovic e Kane: il bianconero può salutare definitivamente.

L’edizione odierna del quotidiano, conferma: il Psg non pensa più a Victor Osimhen per sostituire Mbappé. Tra i nomi in lista, però, ci sono altri due fuoriclasse, trattasi di Dusan Vlahovic e Harry Kane.

“In questo momento, tuttavia, a Parigi ci sono alcuni dubbi riguardo il centravanti titolare, ruolo che lo stesso Mbappé ha affermato di non voler ricoprire. E visto che Luis Enrique difficilmente abbandonerà il suo atavico 4-3-3, la sensazione è che in questo momento al Psg manchi un terminale offensivo.

E in questo contesto che entra in gioco il possibile interesse per Dusan Vlahovic e Harry Kane, due profili importanti riscontrati dalla dirigenza parigina. Se il primo è più giovane e il secondo più tecnico, per entrambi il problema è simile: il costo del cartellino”.

