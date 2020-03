Pupo si scusa con Barbara D’Urso: “Non ne parlerò più, resta un sogno che non si è realizzato”

Arrivano le scuse di Pupo a Barbara D’Urso. Dopo avere alluso a un flirt con la conduttrice, il cantante si scusa per avere pubblicamente parlato di quello che aveva sostenuto fosse stato un flirt, circostanza già smentita dalla conduttrice durante l’ultima puntata di Pomeriggio5. Il post pubblicato da Pupo su Twitter, però, è criptico. Il cantautore parla di un “sogno mai realizzato” ma cita una canzone il cui testo racconta una breve storia d’amore tra un uomo e una donna. “Ti prometto che mai più tornerò, nemmeno con delle allusioni, a parlare di questa vicenda” scrive Enzo Ghinazzi “Io ti voglio realmente molto bene e ti stimo profondamente. Ascoltando ‘La storia di noi due’ penserò ad un sogno che, però, non si è mai realizzato. Scusa”. Ma perché associare “La storia di noi due” a quanto non sarebbe mai accaduto con Barbara?

La storia di noi due, Pupo dichiarò di averla dedicata alla D’Urso

Nel 2010 fu proprio Pupo a raccontare di avere dedicato a Barbara D’Urso la canzone “La storia di noi due”. “Ad essere sincero, questa canzone l’ho scritta nel 1981 e dedicata ad una grande donna di Mediaset che oggi fa la conduttrice e con cui ho avuto un flirt. Era Barbara D’Urso” dichiarò. Nel post pubblicato pochi minuti fa, Ghinazzi torna a mettere l’accento proprio su quella canzone, pur specificando che nulla di quanto racconta il testo sarebbe realmente accaduto tra loro.

Il testo de La storia di noi due di Pupo

