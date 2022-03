Qatar 2022: Piotr Zielinski si è infortunato durante Polonia-Svezia.

Ansia in casa Napoli, Piotr Zielinski si è infortunato durante Polonia-Svezia.

Il polacco esce toccandosi il muscolo della gamba.

Piotr Zielinski, autore del gol del definitivo due a zero che ha sancito la qualificazione ai prossimi Mondiali, ha dovuto abbandonare il terreno di gioco negli ultimi minuti della partita: per lui una botta al costato, con il Commissario Tecnico che ha ritenuto opportuno sostituirlo per meglio capire la reale entità dei postumi del contatto con l’avversario. Lo staff medico della SSC Napoli è stato allertato ed attende ulteriori sviluppi sulle condizioni del calciatore, uscito dal rettangolo verde toccandosi il muscolo della coscia sinistra nella parte posteriore, sotto il gluteo.