Quando Sara Affi Fella ha scoperto di essere incinta: “Figlio voluto, da quel giorno sono rinata”

Tra pochi mesi Sara Affi Fella diventerà mamma per la prima volta. Tra le troniste più criticate nella storia di Uomini e Donne – al punto che fu costretta a chiudere il suo profilo Instagram per il gran numero di proteste dopo che la storia dell’inganno ai danni del pubblico e della redazione del dating show divenne di dominio pubblico – Sara è finalmente felice. Di nuovo sentimentalmente serena accanto al compagno Francesco Fedato, l’influencer ha raccontato ha postato sul suo profilo Instagram il video del primo test di gravidanza realizzato, quello che le diede esito positivo in merito alla gravidanza.

Il test di gravidanza di Sara Affi Fella

Nella didascalia del video, Sara ha fatto sapere che il bambino in arrivo sarebbe stato fortemente voluto: “Da quel giorno tutto è cambiato. Ricordo tutto di quella mattina, sapevo che c’era qualcosa dentro di me e decisi di fare il test dopo un piccolo ritardo. Uscì il risultato che tanto desideravamo. ‘Incinta’. Il mio cuore scoppiava di gioia , non riuscivo a smettere di piangere”. La notizia della gravidanza ha reso perfetta la sua vita: “Quel giorno sono rinata ,non mi sono mai sentita così felice, non importava più nulla, c’eri solo tu nei nostri pensieri. Ti abbiamo voluto e tenuto con noi dal primo instante. Ora ti aspettiamo con ansia, amore nostro”.

Per Sara Affi Fella è il primo figlio

Quello che aspetta dal compagno Francesco Fedato è per Sara il primo figlio. Fino a prima di incontrarlo, l’ex tronista ha vissuto un perido particolarmente tormentato, segnato dalla decisione di sedere sul trono di Uomini e Donne benché fosse ancora segretamente fidanzata con l’ex compagno Nicola Panico. A qualche mese dalla scelta, il calciatore raccontò pubblicamente di essere sempre stati legato alla sua ex, obbligandola a prendersi pubblicamente la sua responsabilità. Da quel momento, Sara ha smesso di fare televisione.