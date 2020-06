“Quante volte a settimana fai l’amore?”, così Belén Rodriguez intervista papà Gustavo

“Quante volte a settimana fai l’amore?”. Semplice, diretto, tra amici può capitare ce lo si chieda. Ma se a fare la domanda è Belén Rodriguez, nascosta dietro a un cellulare che riprende papà Gustavo, è probabile che l’episodio diventi notizia. La showgirl argentina dimostra ancora una volta di avere stabilito con i suoi genitori un rapporto profondamente disteso, di assoluta confidenza. Tanto da chiedere al padre quante volte a settimana faccia l’amore, per poi caricare il video sul suo profilo Instagram. È un assaggio della vita quotidiana dei Rodriguez, un altro momento di spensierata serenità che documenta le giornate della famiglia argentina più amata in Italia. Canzoni al karaoke, danze di gruppo, momenti di sport, perfino video che documentano una presunta crisi coniugale in atto. I Kardashian negli Stati Uniti ne hanno fatto un format tv. I Rodriguez no, ma in una eventuale sit-com potrebbero competere senza soccombere. E produrre numeri altrettanto rilevanti. Perché, diciamocelo: nella vita di Belén non c’è pericolo di annoiarsi.

Il video con papà Gustavo

“Signor Gustavo, in quarantena quante volte ha fatto l’amore?”: comincia così l’intervista di Belén al padre. Lui non si scompone, continua a cucire un peluche per l’adorato nipote Santiago e risponde: “Due volte la settimana”, cosa che innesca l’esultanza della figlia. “Quanti anni hai, papà?” chiede ancora Belén. “Sessanta” risponde lui “E continuo con una voglia che veramente….”. “Questo lo pubblichiamo lo stesso perché noi siamo così” conclude la showgirl. Così, appunto: proprio perfetti per un format d’intrattenimento leggero che ne racconti le vite.

Papà Gustavo in Italia dalla figlia Belén

Gustavo ha subito di riflesso più volte la forte popolarità della figlia. Arrivato in Italia insieme alla sua famiglia qualche anno fa, ha deciso di trasferirsi a Milano per stare vicino a Belén e Cecilia, che aveva già lasciato l’Argentina. Cantante ben dotato, compare spesso nei filmati pubblicati dalla figlia sui social. Una volta ha perfino calcato il palco del festival di Sanremo, voluto dalla figlia nel 2016 perché l’accompagnasse in una canzone. Più schiva mamma Veronica che non ha ancora mai partecipato ad alcun programma tv.