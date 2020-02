Quarto figlio per Robbie Williams e Ayda Fiel, il secondo nato da madre surrogata

Robbie Williams papà per la quarta volta. La popstar britannica è stata immortalata con in braccio il suo quarto figlio. Un annuncio a sorpresa, visto che anche questo bambino, come la piccola Coco nata poco più di un anno fa, è arrivato tramite madre surrogata. La notizia è stata data attraverso un post pubblicato dalla moglie di Robbie Williams, Ayda Field, che ha postato su Instagram la breve clip.

L’amore tra Robbie Williams e Ayda Field

Robbie Williams e Ayda Field, attrice televisiva statunitense, si sono fidanzati nel maggio 2006 e si sono sposati nella loro abitazione di Beverly Hills il 7 agosto 2010. L’amore è stato coronato dalla nascita di Theodora Rose, la primogenita venuta al mondo il 18 settembre 2012, e dal secondo figlio, Charlton Valentine, nato il 27 ottobre 2014. Solo nel 2018 è invece arrivata la piccola Coco, nata proprio attraverso una madre surrogata.

Le coppie vip che hanno scelto madre surrogata

Un tema interessante, quello delle coppie di star che diventano genitori grazie a madre surrogata. Robbie Williams e Ayda Field non sono i primi vip ad aver optato per questa strada, visto che la scelta è stata condivisa da diverse coppie note nel corso degli ultimi anni. Ad esempio Kim Kardashian e Kanye West, che hanno avuto con questa stessa modalità la terza figlia Chicago, scelta che nel loro caso è stata obbligata in virtù dei problemi manifestati da Kim Kardashian nelle due precedenti gravidanze. A ricorrere a questa pratica sono stati anche Nicole Kidman e Keith Urban per la figlia Faith Margareth, Sara Jessica Parker e Matthew Broderick, Lucy Liu o Ellen Pompeo. E si è trattato di una modalità che ha riguardato anche i casi di star omosessuali come Elton John, Ricky Martin e Miguel Bosé.