Quattro azzurri sono rientrati a Castel Volturno: il report, le ultime su Osimhen

Il Napoli si è allenato questa mattina al Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di Bergamo contro l’Atalanta in programma sabato alle ore 18 per la 13esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con esercitazione atletica su circuito di attrezzi. Di seguito il gruppo è stato impegnato in lavoro tattico e una serie di partitite.

Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali: Ostigard, Kvaratskhelia, Lobotka e Cajuste. Tutti hanno svolto lavoro di scarico. Osimhen ha effettuato lavoro personalizzato in palestra e campo.

