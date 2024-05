Quattro club di Serie A su Brescianini: c’è anche il Napoli

Il Napoli sarebbe interessato al centrocampista del Frosinone Marco Brescianini, ma ci sarebbe una forte concorrenza.

Quattro club di Serie A, tra cui il Napoli, avrebbero messo gli occhi su Marco Brescianini. Il centrocampista del Frosinone piacerebbe anche a Bologna, Atalanta e Juventus: la concorrenza dunque non sarebbe da poco.

Di seguito le ultime in merito riportate da Tuttosport:

“Un multiuso incredibile il classe 2000, capace di giostrare da mezzala (il suo ruolo naturale), mediano davanti alla difesa, terzino sinistro (a Verona e in casa col Milan), falso nueve (nella trasferta sul campo del Toro due settimane fa) e trequartista. Il dt del Frosinone lo ha prelevato in estate a zero dal Milan che si è tenuto il 50% sulla rivendita. Brescianini è finito nei database di diversi club importanti. A gennaio l’aveva chiesto la Juve, resta forte l’interesse di Atalanta e Bologna, senza dimenticare il Napoli, che ha iniziato a monitorarlo con attenzione negli ultimi tempi. Il destino sembra scritto verso il grande salto in estate?.”