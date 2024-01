Quattro club su Osimhen, intanto si valutano i sostituti

Victor Osimhen sarebbe nel mirino di quattro club, intanto si pensa a chi potrebbe sostituire l’attaccante azzurro.

Victor Osimhen continua a fare gola ai grandi club europei. Il giornalista RAI Ciro Venerato ha riportato le ultime sul suo futuro, parlando anche della clausola variabile che lo riguarda. Inoltre in caso di addio ci sarebbero quattro opzioni per sostituirlo.

Ecco in seguito le sue parole nel corso di “La Domenica Sportiva”:

“Rinnovare per dirsi addio, già a novembre avevamo chiarito la cessione di Osimhen che può andare via con una clausola fino a 140 milioni, variabile in base a chi vorrà acquistarlo. Il PSG ci pensa da tempo, Chelsea ed Arsenal sono concretamente su di lui ed in queste settimane hanno avuto contatti con il suo entourage. Il Real Madrid c’è sempre, ma non si è mosso mai in maniera decisiva. Clausola solo per club stranieri, non c’è possibilità di vederlo in Serie A. 4 nomi per il sostituto di Osimhen: il primo è David, poi Boniface, Zirkzee e Sesko. Smentite su Gimenez.”

