QUESTIONE DI MODULI: Sampdoria-Napoli, previsione tattica e probabili formazioni

Tattica Sampdoria-Napoli – Giovedì 23 settembre allo stadio Ferraris, ore 18.30 andrà in scena Sampdoria-Napoli, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Il Napoli arriva dalla roboante vittoria per 4-0 contro l’Udinese che li ha catapultati in vetta alla classifica con 12 punti, la Samp a sua volta ha battuto per 3-0 l’Empoli in trasferta dopo aver pareggiato in casa con i campioni d’Italia dell’Inter. “Questione di moduli” è la rubrica dedicata agli appassionati di lavagnette tattiche, moduli e sistemi di gioco.

La Sampdoria di D’Aversa

La squadra di D’Aversa gode di Individualità importanti come: Caputo, Candreva e Quagliarella. Il presidente Ferrero, dopo la delusione per il mancato arrivo di Petagna all’ombra della Lanterna, si consola con l’ex Sassuolo Caputo, dimostratosi subito decisivo. La probabile formazione della Samp è la seguente: SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, O. Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.

In fase di possesso i blucerchiati attaccano molto bene la profondità, passando dallo schieramento iniziale di 4-4-2 al 4-1-4-1, arrivando in area con molti uomini e creando molte occasioni da rete, sono stati infatti 14 i tentativi totali verso la porta avversaria contro l’Empoli, di cui ben 7 nello specchio. In difesa però concede sempre qualcosa, a dimostrarlo sono i tre gol concessi finora e le consuete grandi parate di Audero che anche in occasione dell’ultima gara si è superato con un intervento decisivo nelle prime battute. Lo schieramento in fase di non possesso è il 5-3-2.

Il Napoli di Spalletti

Gli uomini di Spalletti arrivano al Ferraris primi in classifica a 12 punti, Meret è tornato a disposizione, lasciando tra gli indisponibili: Demme, Lobotka, Mertens e Ghoulam. La probabile formazione del Napoli è la seguente: NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Anguissa, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne.

Contro l’Udinese gli azzurri hanno sempre avuto il pieno controllo del match dopo i primi 15 minuti. Ospina è stato pressoché inoperoso, il suo intervento infatti si è rivelato essere necessario soltanto nel finale di gara su un tiro dalla distanza di Pussetto. Due reti sono arrivate su calcio da fermo, da sempre un punto debole delle scorse gestioni azzurre, che Spalletti ora sembra aver messo a punto. Stupendo lo schema sul 2-0 segnato da Rrahmani. Lo schieramento in campo è il solito, in fase di impostazione gli azzurri mantengono spesso il 4-3-3, ma portano in area anche 4 uomini, passando di fatto ad un momentaneo 4-2-4. In fase di non possesso invece si passa al 4-1-4-1 o 4-5-1 a linee molto serrate.

Tattica Sampdoria-Napoli

Il Napoli vorrà mantenere la vetta della classifica, ma davanti agli azzurri si pone una Samp che seppur conta solo 5 punti in classifica, viene da un inizio di stagione promettente, dove l’unica sconfitta è arrivata contro il Milan all’esordio in campionato. Gli azzurri vorranno sicuramente fare attenzione a Caputo, che autore di una doppietta contro l’Empoli, a Candreva che ha messo a segno un grandissimo gol e un assist sempre contro i toscani, e al solito Quagliarella. Per i partenopei Osimhen scalpita, dopo la doppietta in Europa League contro il Leicester è arrivata anche la rete contro i friulani e D’Aversa dovrà fare i conti con una squadra sull’onda dell’entusiasmo.

