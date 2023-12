UFFICIALE – Allenamento Napoli a Castel Volturno: out due azzurri

Allenamento Napoli a Castel Volturno, out due azzurri

Allenamento Napoli, due gli assenti in gruppo quest’oggi a Castel Volturno alla ripresa della preparazione. Oltre a Mario Rui, che ha proseguito il lavoro personalizzato in campo, Walter Mazzarri non ha potuto contare su altri due elementi:

“Gollini è rimasto a casa a scopo precauzionale per un leggero stato influenzale. Cajuste ha effettuato lavoro personalizzato in palestra in seguito a un trauma distorsivo al ginocchio accusato ieri in partita”.

