Raimondo Todaro e la dedica a Francesca Tocca: “L’amore è finito, ma siamo una famiglia speciale”

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono stati una delle coppie più amate della danza italiana, ma l’amore è finito, ora non ci sono più dubbi. O meglio, si è trasformato, come scrive lo stesso Todaro in una dedica social che ha pubblicato in occasione del sesto anniversario del loro matrimonio. Il volto di Ballando con le stelle e la ballerina professionista di Amici si sposarono il 1 giugno 2014, quando erano già genitori della piccola Jasmine. Nonostante l’affetto rimasto e la volontà di ricordare quella che è stata a lungo la sua compagna di vita, gli auguri per la ricorrenza contengono anche un messaggio inequivocabile da parte di Raimondo: il ritorno di fiamma al momento apparirebbe impossibile. Le prime avvisaglie di crisi erano state rese pubbliche gli scorsi mesi, con la scoperta di una relazione tra la Tocca e il ballerino di Amici Valentin Alexandru Dumitru.

La dedica di Raimondo Todaro

“01.06.2014. Sono passati 6 anni da quel giorno“, scrive Todaro, a margine di una foto del giorno delle nozze, “Ci eravamo promessi amore eterno, credo che abbiamo fatto il possibile ma purtroppo non ci siamo riusciti. L’amore è strano, delle volte rimane ma prende un’altra forma e penso che sia quello che è successo“. Poi, le parole che svelano l’esistenza di una crisi di lunga data, precedente al flirt tra Francesca e Valentin: “Da tempo gli sguardi erano diversi, le priorità erano diverse e bisognava prenderne atto“. Ciò non toglie che Todaro augura alla sua ex una vita felice. Il messaggio si chiude con un invito a rispettare la loro privacy e quella della loro figlia.

Insieme a Jasmine formiamo una famiglia speciale che è rimasta comunque unita nonostante la separazione. Grazie a Francesca Tocca per avermi regalato gli anni più belli della mia vita e una figlia spettacolare che amo alla follia. Auguro a Francy di ritrovare l’amore, la serenità e la felicità che merita perché è una persona speciale, buona, leale e pura. Ringrazio tutte le persone che ci sono state vicino in questi anni meravigliosi ed anche negli ultimi periodi più bui. Vi prego solo di ricordare che questa è la nostra famiglia, che c’è di mezzo una bambina di 6 anni e che meritiamo rispetto. Viva l’amore, sempre!

Francesca Tocca e la storia con Valentin

Nonostante il gossip, Todaro e la Tocca hanno sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sulla loro separazione. A parlare è stato Valentin, che non ha fatto che confermare il rumor che già circolava con insistenza. Il ballerino romeno ha ammesso a fine marzo che effettivamente aveva avuto una storia con la Tocca, consumata nel dietro le quinte di Amici. Valentin stesso, però, avrebbe deciso di troncare quasi subito per rispetto della famiglia di lei. Sembra comunque che il matrimonio con Todaro sia sostanzialmente finito già a ottobre, ben prima della breve liason con il giovane ballerino.