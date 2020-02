Rancore riservato sulla vita privata, non si sa se è fidanzato

Rancore è uno degli artisti in gara tra i Big all’edizione del Festival di Sanremo 2020. Rapper popolare sulla scena romana, ha 30 anni e rappresenta una delle sorprese della kermesse. Sul palco Rancore lascia parlare la sua musica hip hop, mentre della vita privata di Rancore si sa veramente pochissimo.

La vita privata e sentimentale di Rancore

Sul suo profilo Instagram ufficiale da 124 mila followers, il giovane cantante non parla degli aspetti più personali della sua esistenza, tanto che al momento non sappiamo se abbia una fidanzata. Rancore viene da Roma, più precisamente Tufello, quartiere di case popolari nel quadrante Nord-Est della Capitale. Le sue origini sono un crogiolo di etnie e culture diverse: il suo vero nome è infatti Tarek Iurcich ed è nato da padre croato e madre egiziana, il 19 luglio 1989. Autore di quattro album in studio, ha collaborato con diversi artisti tra cui Fedez, Murubutu, Marracash, Giancane. Con quest’ultimo ha realizzato il brano “Ipocondria”, il cui videoclip è stato animato dal famoso fumettista romano Zerocalcare. Curiosità: in passato ha adottato i nomi d’arte di Lirike Taglienti e RINquore. Ha definito inoltre il suo genere Hermetic Hip Hop.

Rancore al Festival di Sanremo 2020

Al Festival di Sanremo 2020, Rancore porta il suo brano “Eden”, excursus sulla storia dell’umanità di forte critica sociale. Non si tratta, tuttavia, dell’esordio del rapper sul palcoscenico dell’Ariston. Tarek Iurcich, infatti, è già apparso al Festival di Sanremo 2019 al fianco del cantautore Daniele Silvestri. Pur non essendo stato incluso nell’elenco dei Big in gara, Rancore ha accompagnato Silvestri nell’esecuzione del pezzo “Argentovivo”, poi classificatosi in sesta posizione. La partecipazione alla 70esima edizione della kermesse musicale rappresenta il suo debutto come concorrente solista.