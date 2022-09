Rangers-Napoli: Raspadori o Simeone? Il Cholito sembra favorito

Giovanni Simeone dovrebbe partire dal primo minuto per la sfida di Champions League tra il Napoli ed il Glasgow Rangers.

La sfida tra Il Napoli ed il Glasgow Rangers andrà in scena domani sera alle ore 21. Luciano Spalletti è alle prese con le scelte di formazione e secondo il Corriere dello Sport Giovanni Simeone partirà dal primo minuto, affiancando dunque Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano.

Ecco quanto riportato in relazione alla sfida tra Glasgow Rangers e Napoli:

“La valutazione dell’allenatore, in questo caso, sarà un’altra: Jack o John. Sì, almeno dall’inizio toccherà soltanto a uno dei due agire nel tridente con Politano e Kvara. Idee? Beh, qualcuna: è possibile che il signor Luciano lanci il Cholito dal primo minuto domani con i Rangers, considerando l’intensità fisica annunciata di una partita che, tra l’altro, si giocherà in uno stadio interamente riservato ai tifosi scozzesi dopo il divieto di trasferta annunciato dall’Uefa per i motivi di sicurezza legati alle celebrazioni in onore e memoria di Sua Maestà Elisabetta II. Tifosi appassionati come pochi, tra l’altro: non si scherza mica, da quelle parti. Comunque vada, però, sarà una storia da raccontare: Simeone ha esordito mercoledì in Champions a 27 anni con i Reds al posto dell’infortunato Osimhen e per lui sarebbe la prima da titolare, mentre Raspadori non ha ancora debuttato.”

Fonte Foto: Facebook, @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Fedele: “Non rinnoverei il contratto a Spalletti, lo esonererei subito”

Cassano: “Juve pessima per 95 minuti, ma si parla solo del Var”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: Bianchi, settimana corta? Non per risparmio energetico