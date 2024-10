La Gazzetta dello Sport – Ranieri: “Inter favorita, ma il Napoli ha Conte che è un vincente”

Claudio Ranieri, ha rilasciato un’intervista per il quotidiano, soffermandosi sulla corsa verso il titolo: “Resto dell’idea che l’Inter sia la favorita per il titolo. I nerazzurri sono campioni d’Italia in carica e hanno due alternative per ruolo”. Ma per Ranieri il Napoli resta in corsa con la Juve: “Sulla carta, per valori, ci sarebbe anche il Milan. Conte è un vincente, è partito forte e alla lunga non giocare le Coppe qualche vantaggio glielo darà visti i calendari intasati delle altre. Il colpo dell’estate? Lukaku al Napoli”.

