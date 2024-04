Tg3 Campania – Raspadori: “Ancora 7 partite e vogliamo vincerle tutte. È l’obiettivo migliore”

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, è stato intervistato dai microfoni di Rai 3, durante il Charity Gala organizzato da Komen Italia.

Ti era mai capitato di segnare così rapidamente?

“No, in così poco tempo no. È stata la prima volta quindi ho provato una bella emozione“.

Si deve ripartire da quel quarto d’ora lampo nel secondo tempo col Monza?

“Sicuramente penso sia un aspetto fondamentale riuscire a riportare quel genere di prestazionie in più minuti possibili nell’arco di una partita intera. Quel lavoro collettivo cerchiamo di metterlo per più tempo possibile nei 90 minuti“.

Mancano sette finali, l’obiettivo?

“Scendere in campo per vincerle tutte, è l’obiettivo migliore che possiamo metterci in testa. Una volta che avremo giocato con la mentalità giusta, per vincerle tutte, vedremo cosa verrà fuori“.

