La Gazzetta dello Sport – Raspadori, ancora un mese out: infortunio più serio del previsto.

L’infortunio di Giacomo Raspadori sembrerebbe essere più serio del previsto. Il quotidiano, difatti ha annunciato che il giocatore sarà fuori dal campo ancora per un mese.

“E se in sottofondo sentiamo la musichetta europea il pensiero non può andare anche a Giacomo Raspadori, positivo in campionato ed eccellente in Europa. Era dai tempi di Del Piero, 1995, che un italiano non segnava nelle prime tre partite di esordio di Champions. Jack ha fatto pure meglio di Ale: quattro gol. Lui con Simeone si è sobbarcato il peso dell’attacco quando Osimhen era infortunato, ma il Napoli già volava, vincendole tutte, prima del clamoroso ritorno del cannoniere nigeriano.