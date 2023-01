Raspadori: “Napoli è il posto migliore in cui posso esprimermi”

Giacomo Raspadori ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN ed ha parlato del suo percorso attuale con il Napoli.

L’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN per il format “Heroes”. Il giocatore ha parlato proprio della sua scelta di venire al Napoli e del percorso che sta compiendo.

“Napoli è stata la mia prima scelta perché ho sentito un forte interesse da parte della società, del direttore e del mister con cui ho parlato. Per me è stato un cambiamento importante ma sentivo che era il momento giusto di essere ambizioso e provare ad alzare l’asticella. La scelta l’ho presa veramente in un attimo. Per un giocatore con le mie caratteristiche penso che il Napoli, per il calcio che sta esprimendo negli ultimi anni, sia il posto migliore dove potersi esprimere e costruire, ma anche crescere e imparare nuove cose.”

Sulla scelta del numero di maglia ha affermato:

“Simeone era arrivato prima di me, aveva scelto il 18. Quel numero lo avevo quando ero al Sassuolo e ci sono legato perché è la mia data di nascita. L’ho quindi invertito con l’81 pensando al fatto che il prefisso di Napoli è 081.”

Fonte foto: Instagram, @giacomo.raspdori

