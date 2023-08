Repubblica – Raspadori sotto esame, la valutazione di Corbo: “Speranze opache e solo 5 gol”.

Antonio Corbo, sull’edizione odierna del quotidiano, si è soffermato sulla performance e il ruolo di Giacomo Raspadori: “Il tema della serata è Raspadori. Il Napoli chiama ad una prova verità il giocatore che rappresenta ancora un enigma. La società con Raspadori chiuse la campagna acquisti, sembrò un colpo di tamburo, e lo fu. Almeno all’inizio. Assente Osimhen, Giacomo Raspadori detto Jack contribuì alla partenza bruciante della squadra verso lo scudetto, per poi rallentare fino a svanire.

I cinque gol sono rimasti momenti di rara bellezza e di speranze opache, perché l’attaccante della Nazionale ha collezionato pochi minuti. Le perplessità sui margini di tempo concessi ad un giocatore di mezzi tecnici evidenti non hanno scalfito le certezze di Spalletti. Il caso Raspadori è stato girato quindi a Garcia. Le ha provate tutte. Troppe forse. Perché il suo identikit tattico sembra ben definito. Garcia gli fa battere anche il rigore del possibile raddoppio, per l’immaginabile felicità di Osimhen. Raspadori non regge la responsabilità che gli rovina addosso, e sbaglia il rigore. Comprensibile, povero ragazzo”.

Fonte foto: FLICKR.COM

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Garcia: “Osimhen è uscito arrabbiato? Ha ragione, potevamo fare di meglio in difesa”

Dionisi: “Occasioni sprecate, poi dopo l’espulsione è stata una montagna da scalare”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Federica Pellegrini e Matteo Giunta festeggiano il primo anniversario