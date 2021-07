Ravanelli: “Rigore su Sterling scandaloso, ho paura che sia già tutto pronto per la festa inglese”

L’ex bandiera della Juventus dice la sua sulla finale Inghilterra-Italia

Fabrizio Ravanelli ha rilasciato un’intervista a Il Mattino, titolata: “Mi spaventa solo l’arbitro, tavola apparecchiata per la festa inglese?”. L’ex bandiera della Juventus ed ex giocatore della nazionale si dice preoccupato che la finale tra Inghilterra e Italia venga condizionata da episodi arbitrali a favore dei padroni di casa.

Queste le sue parole:

“Che partita mi aspetto? Molto attenta e controllata perché entrambe le squadre avranno grande rispetto l’una dell’altra. Ecco perché mi aspetto possa essere una sfida con pochi gol ma tatticamente molto interessante. E giocare a Wembley potrebbe essere un vantaggio per noi. Noi abbiamo giocatori di esperienza come Bonucci e Chiellini, e per gli inglesi quel clima può diventare più oppressione che pressione. Ma in realtà ho paura che la tavola sia già apparecchiata per la festa dell’Inghilterra. Quel rigore contro la Danimarca era inesistente, una cosa scandalosa“.

