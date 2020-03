Re Felipe di Spagna rinuncia alla sua eredità e priva il padre Juan Carlos della pensione

Come in tutte le famiglie, anche in quelle reali ci sono delle questioni da risolvere che determinano l’equilibrio dei rapporti tra i vari componenti del nucleo familiare, e attualmente nel Regno di Spagna sembra tirare aria di tempesta. La decisione del re Felipe, relativa alla sua eredità, ha definitivamente incrinato i rapporti con il padre Juan Carlos.

La rottura tra Felipe e Juan Carlos

Le ultime notizie dal regno iberico riportate da El Paìs online non sono affatto positive. Il re Felipe ha deciso di rinunciare all’eredità e di privare il padre, Juan Carlos, della pensione annua di 194mila euro da lui percepita. In un comunicato ufficiale viene dichiarato che Felipe rinuncia a qualsiasi “attività, investimento o struttura finanziaria la cui origine, caratteristiche o finalità potrebbe non essere conforme alla legalità o ai criteri di rettitudine e integrità che regolano la sua attività istituzionale e privata”, sottolineando che il re emerito è perfettamente consapevole di quanto deciso dal figlio. Questa decisione ha sicuramente determinato una rottura insanabile all’interno della famiglia reale spagnola, all’interno della quale sarebbe scoppiato un presunto scandalo finanziario.

L’inchiesta della magistratura

Il motivo per il quale il sovrano spagnolo ha preso questa decisione deriva da un’inchiesta avviata dalla Procura dell’Anticorruzione incentrata proprio su Juan Carlos. Il re emerito, che abdicò nel 2014, secondo i magistrati che si occupano dell’inchiesta, avrebbe ricevuto dalla monarchia saudita su un conto svizzero 100 milioni di euro che gli sarebbero stati trasferiti per conto di una fondazione di Panama. Il primo beneficiario del conto sul quale fu trasferita la somma, stando alle indagini, sarebbe proprio Juan Carlos, secondo invece risulterebbe il figlio che, però, si è dichiarato estraneo ai fatti. Questi ‘traffici’ risalirebbero al 2008, periodo in cui fu insignito dell’onorificenza concessa dall’allora sovrano spagnolo al re saudita Abdullah.