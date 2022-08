Re/Max io&te, specialisti immobiliari: “Insieme sposteremo i muri!”

Re/max: l’immobiliare numero 1 al mondo

Fondata nel 1973 a Denver in Colorado (USA), RE/MAX è stata la prima società immobiliare in grado di creare una rete di intermediazione internazionale.

RE/MAX è l’unico gruppo immobiliare internazionale presente in oltre 110 Nazioni al mondo. Grazie a questa capillarità le persone che si affidano ad un professionista RE/MAX possono contare su una scelta di oltre 4 milioni di proposte immobiliari in tutto il mondo, non solo in Italia.

Affidandosi ad un Consulente RE/MAX il cliente ha un unico referente che coordina e gestisce la promozione del suo immobile, collaborando sia con consulenti RE/MAX, che con altre agenzie che non fanno parte del network. Grazie a tale sistema il Consulente RE/MAX è in grado di far aumentare in modo esponenziale il numero di potenziali clienti, riducendo i tempi di vendita.

Re/Max io&te

L’agenzia immobiliare RE/MAX Io & Te di Napoli si occupa di qualunque operazione immobiliare, dall’affitto alla compravendita, in qualunque zona di Napoli, in qualunque città d’Italia, in moltissime città di tantissimi stati del mondo!

Lavora con noi!

Vuoi dare una svolta alla tua carriera da consulente immobiliare? Visita la pagina RE/MAX io&te e invia la tua candidatura.

Via Gian Lorenzo Bernini, 116, 80129 Napoli NA

Rosso Luca , Partita IVA: 08092151219 , CCIAA: 933593

Vincenzo D’Alessandro