REAL MADRID – Marca titola: “Miglior sorteggio possibile!”

Il Napoli nel girone C di Champions League dovrà vedersela con Real Madrid, SC Braga e Union Berlino

Il quotidiano spagnolo Marca ha definito il sorteggio del Real Madrid come “il migliore possibile”.

I Blancos, essendo in seconda fascia, temevano di prendere sin da subito squadre come il City, il PSG o il Bayern. Gli uomini di Ancelotti, invece, affronteranno “tre squadre come Napoli, Braga e Union Berlino con poca storia in Champions League. La squadra tedesca è addirittura al debutto nella massima competizione continentale”.