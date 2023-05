Corriere del Mezzogiorno – Rebus Spalletti, spunta la data in cui si farà chiarezza sul futuro.

Il futuro di Luciano Spalletti è ancora incerto, non si sa ancora bene quale sarà la decisione in merito al suo impiego sulla panchina del Napoli. Giovedì prossimo la società dovrebbe presentare il ritiro di Dimaro, e lì potrebbe esserci anche un’intervento del presidente De Laurentiis, dal quale si potranno iniziare a delineare i dettagli per il futuro.

