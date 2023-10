Recupero Osimhen, la prossima settimana rientrerà a Napoli

Il Corriere del Mezzogiorno ha riportato le ultime sul percorso di recupero intrapreso dall’attaccante Victor Osimhen.

Procede il recupero di Victor Osimhen in seguito ad un infortunio avvenuto con la Nazionale nigeriana. L’attaccante si trova attualmente in Nigeria proprio per effettuare il percorso di riabilitazione, tuttavia stando a quanto si legge sull’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno il giocatore dovrebbe rientrare a Napoli durante la prossima settimana. Il suo ritorno in campo dovrebbe invece avvenire verso la fine del mese di novembre.

Ecco quanto riportato dal nuovo quotidiano:

“Tra gli assenti, anche questa volta, ci sarà Victor Osimhen, in permesso in Nigeria per qualche giorno per motivi personali, continuerà il suo percorso di riabilitazione a Lagos per smaltire la lesione al bicipite femorale della coscia destra rimediata in nazionale, nell’amichevole giocata in Portogallo contro l’Arabia Saudita di Mancini. Non tornerà in campo se non dopo la sosta di metà novembre. Il rientro è fissato probabilmente per la prossima settimana.”

