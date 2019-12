Reggio Emilia-Virtus Roma oggi in tv: orario d’inizio, programma e streaming

Oggi pomeriggio, alle ore 18.30, Grissin Bon Reggio Emilia e Virtus Roma scenderanno in campo al PalaBigi in un match valido per la sedicesima giornata della Serie A 2019-2020 di basket.

Entrambe le squadre sono vogliose di riscatto dopo aver maturato due sconfitte consecutive: la formazione di Maurizio Buscaglia è reduce dai ko contro Venezia e Brindisi, mentre i capitolini hanno prima malamente ceduto il passo a Brescia al PalaEur e poi sono andati vicinissimi all’impresa sul campo dei campioni d’Italia in carica, arrendendosi soltanto negli ultimi secondi di gioco. L’obiettivo, dunque, tanto per gli emiliani quanto per i romani, è quello di chiudere bene l’anno, con una vittoria che darebbe morale e punti preziosi in classifica (record di 6-8 per la Reggiana, 7-8 per la Virtus).

La partita tra Grissin Bon Reggio Emilia e Virtus Roma non godrà di alcuna copertura televisiva, ma sarà visibile in streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match, garantendovi aggiornamenti minuto per minuto.



DOMENICA 29 DICEMBRE, ORE 18.30:

Grissin Bon Reggio Emilia-Virtus Roma

Diretta streaming su Eurosport Player

Diretta Live testuale su OA Sport

