Reina, parla il padre: “Il legame di Pepe con Napoli è fortissimo, su un suo ritorno…”

Il padre dell’ex portiere azzurro parla di un suo ipotetico ritorno in azzurro

Miguel Reina, papà di Pepe ex portiere del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli nelle quali ha parlato in via ipotetica di un ritorno in azzurro del figlio.

Queste le sue parole:

“Non mi pronuncio sulla possibilità di un suo ritorno a Napoli. Pepe mi dice sempre che, ogni volta, la parola ‘Napoli’, quando la sente, il suo cuore si riempie di felicità. Il suo legame con la città di Napoli, per come è stato trattato, resta fortissimo. Hanno vissuto un’esperienza fantastica e un’avventura incredibile insieme“.

