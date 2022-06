Renica: “Meret è bravo ma Ospina è un’altra cosa”

L’ex azzurro preferisce il portiere colombiano

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Nel suo intervento ha parlato del dualismo in porta tra Ospina e Meret.

Queste le sue parole:

“Ospina? Se non rinnova vuol dire che hai un punto debole. Meret è bravo ma Ospina è un’altra cosa. Ostigard? Mi piace tantissimo. Per me è fortissimo, è un giocatore di grande prospettiva e può essere un grande acquisto”.

