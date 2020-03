Repubblica, possibile data ripresa Serie A: il 2 maggio, Europei verso il rinvio

Repubblica possibile data ripresa Serie A, sabato 2 maggio forse a porte chiuse per poi concludersi il 30 giugno. Questo il progetto più realistico della Lega.

Repubblica: possibile data ripresa Serie A, il 2 maggio

Repubblica.it ha fatto il punto sulla possibile data di ripresa della Serie A, visto che la situazione per il Coronavirus ha interrotto ogni sorta di attività sportiva compreso il campionato di calcio. L’edizione odierna di Repubblica.it ha provato a stabilire alcune date utili:

“Il campionato di serie Serie A dovrebbe riprendere sabato 2 maggio forse a porte chiuse e concludersi il 30 giugno si spera a porte aperte: questo il progetto (più realistico) della Lega. Attualmente, come noto, la serie A è ferma sino al 3 aprile, in ossequio del decreto del governo. Ripartire il 4 aprile, è impossibile. Ripartire a metà aprile quasi impossibile, quindi si sta lavorando su maggio, ovviamente nell’ipotesi ormai probabile (se non certa) che l’Uefa si decida finalmente a rinviare gli Euro 2020”.

