Corriere dello Sport – Retegui è un obiettivo concreto per il post-Osimhen

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul possibile addio di Victor Oismhen. Per sostituire il nigeriano, l’unico nome in lista non è solo quello di Jonathan David, la società sta puntando anche a Mateo Retegui del Genoa:

“Per quel che riguarda i centravanti, poi, in Italia comincia a stuzzicare interesse la posizione di Retegui, argentino d’Italia del Genoa, ma la storia più nota e stuzzicante arriva da oltreoceano: in prima fila, nella lista del dopo Osimhen, c’è sempre il canadese David del Lilla, un cannoniere furbo e veloce, una macchina da gol. L’ultimo? Domenica in campionato allo Strasburgo. Totale in stagione? Destino: 24. Come i suoi anni”.

