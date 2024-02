Retroscena Calzona, lavora sodo e dorme tre ore a notte

Il quotidiano Repubblica si è soffermata sul lavoro che sta svolgendo il tecnico Francesco Calzona da quando è arrivato a Napoli.

Francesco Calzona è arrivato sulla panchina del Napoli meno di una settimana fa, ma già sta lavorando sodo al fine di migliorare la situazione del club azzurro.

L’edizione odierna di Repubblica ha riportato qualche retroscena sui suoi primi giorni da allenatore partenopeo:

“Francesco Calzona ha bisogno del supporto di tutti e dal suo arrivo in panchina ha vissuto un vero e proprio tour dei force: dormendo a stento per tre ore a notte, pur di rimettere un po’ d’ordine all’interno della squadra e nello spogliatoio. Il debutto di mercoledì scorso in Europa è stato soddisfacente, ma ora c’è bisogno di ritrovare la vittoria a ogni costo e il nuovo allenatore ha sfruttato alla vigilia ogni secondo a sua disposizione, condividendo la decisione della società di cancellare la conferenza prima della gara.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Conf. Ranieri: “Il Napoli non è in crisi. Calzona? La nostra strategia non cambia”

Napoli, il report in vista del Cagliari: palestra per Osimhen, le ultime su Ngonge

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez e la fine della storia d’amore: “Non gioco sulla pelle dei miei figli”. E Chiara Ferragni pubblica un’enigmatica foto…