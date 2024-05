Retroscena Gasperini, Napoli su di lui anche nel 2019

Secondo l’odierna edizione de Il Corriere dello Sport il Napoli provò a portare Gian Piero Gasperini in azzurro nel 2019.

Gian Piero Gasperini è attualmente considerato una della ipotesi relative al nuovo allenatore del Napoli.

Il Corriere dello Sport ha riportato un retroscena avvenuto nel 2019, quando l’allora Direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli sarebbe andato a fargli visita a Torino.

“Tra il 2011 e quest’anno, annata di una scelta fondamentale per il futuro del Napoli, c’è stato anche un intermezzo per interposta: era il 2019, il tramonto della prima stagione di Ancelotti, e l’allora ds Giuntoli fece visita a Torino proprio a lui, al Gasp. Un giro di perlustrazione, un caffè fatto in casa. Un modo di confermare ancora la stima del Napoli nei suoi confronti: un saluto, diciamo. E arrivederci fu. Gasperini, insomma, è stato più volte in orbita azzurra, però questa volta è diverso. Molto: De Laurentiis cerca un allenatore in grado di rianimare la squadra e l’ambiente, non ci sono tecnici vicini alle dimissioni e neanche altri già seduti in panchina, e soprattutto Gasp ha ogni requisito per rilanciare il Napoli attraverso il lavoro, il calcio puro, la serietà e l’ambizione. In sintesi: se si trova in cima alla lista, nonostante sia sotto contratto fino al 2025, non è un caso.”