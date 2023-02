Retroscena Keylor Navas, perché salto la trattativa con il Napoli

La Gazzetta dello Sport ha ripotato un retroscena sul portiere Keylor Navas e la trattativa saltata con il Napoli.

Durante la sessione estiva di calciomercato l’estremo difensore Keylor Navas era stato più volte accostato al Napoli, ma alla fine la trattativa non ci fu. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta un retroscena proprio relativo alla suddetta vicenda. Secondo quanto si legge l’accordo finale non si raggiunse solo per mezzo milione.

“Pensate che la scorsa estate il Napoli voleva rimpiazzare il partente Ospina con Keylor Navas: l’affare era già chiuso e saltò per mezzo milione. Vicario (‘96) sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato.”

Fonte foto: Instagram, @keylornavas1

