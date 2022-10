Corriere dello Sport – Retroscena Kim, è stato a un passo dal Napoli già due anni fa.

Il retroscena riportato dal quotidiano:

La conferma arriva da quanto dichiarato dall’intermediario Fulvio Marrucco che, intervenendo a Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, ha svelato che il difensore sudcoreano sarebbe potuto approdare a Napoli già due anni fa, ai tempi della sua militanza al Beijing Guoan: “Proposi Kim al Napoli tempo fa, ma poi non fu avviata nessuna trattativa, anche perché il Napoli all’epoca era ben attrezzato in difesa. Era il momento in cui tanti calciatori volevano andare via dalla Cina perché gli stipendi erano stati ridotti”. Poi una battuta sulla scelta del Napoli di preferire Kim a Gleison Bremer: “Visto il Kim di oggi, l’affare probabilmente lo ha fatto il Napoli. Però, ogni calciatore ha una storia diversa. Se al fianco di Bremer ci fosse stato ancora De Ligt, probabilmente parleremmo di una storia diversa“.

Fonte foto: Instagram @kiminjae3.

