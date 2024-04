Retroscena Napoli: cosa è successo dopo la gara contro l’Empoli

Dopo la sconfitta del Napoli contro l’Empoli sarebbero volati stracci negli spogliatoi dello Stadio Castellani.

L’Empoli batte il Napoli in casa propria e dopo la sfida andata in scena nel pomeriggio di ieri gli azzurri avrebbero avuto qualche discussione negli spogliatoi.

Di seguito quanto riportato in merito dal quotidiano Repubblica:

“Sono volati di nuovo gli stracci nello spogliatoio dello stadio Castellani e ci sono stati pure in campo dei gesti inaccettabili di insofferenza tra i giocatori, in un clima da tutti contro tutti. Natan è stato sostituito quasi a furor di popolo nell’intervallo, nel vano tentativo dei compagni di trasformarlo in un capro espiatorio. Gli azzurri però sono stati inguardabili pure nel secondo tempo e dal naufragio non si è salvato nessuno, neppure chi è subentrato a gara in corso. Nemmeno l’ombra di una reazione, nonostante lo svantaggio. Così non si può andare avanti e Calzona lo ha ammesso con grande onestà.”

