Reunion del Grande Fratello Vip a casa di Fabio Testi, c’è anche il marito di Adriana Volpe

Sono ormai passati mesi dalla fine del Grande Fratello Vip, ma i legami d’amicizia che sono venuti a crearsi all’interno della casa più spiata d’Italia sembrano non essersi esauriti, anzi, alcuni dei vip hanno deciso di incontrarsi e lo hanno fatto a casa di Fabio Testi. Una vera e propria reunion a cui hanno partecipato alcuni dei componenti della scorsa edizione del reality come Adriana Volpe, Andrea Denver, Fernanda Lessa, Andrea Montovoli, Sara Soldati, Teresanna Pugliese e Patrick Ray Pugliese.

Rimpatriata tra i concorrenti del GF

Una giornata spensierata e all’insegna dei ricordi trascorsa nella tenuta di Fabio Testi, in prossimità di Verona. L’attore ha ospitato i suoi ex coinquilini che sono arrivati con i rispettivi compagni, e alcuni anche con i figli, come Adriana Volpe e l’ex volto di Uomini e Donne, Teresanna. Video e foto spuntano sui profili social dei partecipanti che si mostrano festanti e felici di condividere delle ore insieme, soprattutto dopo le restrizioni imposte dal lockdown che non hanno permesso prima una bella rimpatriata. La cosiddetta “Gang del bosco”, il nomignolo con cui alcuni dei concorrenti più stretti erano soliti chiamarsi, si è finalmente riunita, tanto che i fan non hanno apprezzato e commentato questa festa improvvisata.

Gli assenti alla reunion

Molti, in realtà, i nomi che mancano all’appello. Non ci sono personaggi come Antonio Zequila che, in fondo, aveva già dichiarato di aver troncato ogni rapporto con i suoi ex compagni d’avventura, ma non compaiono nemmeno Rita Rusic, amatissima dai vari componenti della casa, e manca anche la vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto, che da poco si è potuta finalmente riunire con il suo amato Fede. Altri assenti sono Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la cui storia d’amore può finalmente continuare a gonfie vele e che, al momento, sono impegnati in un tour vacanziero della Sicilia.

Presente anche il marito di Adriana Volpe

Tra i presenti c’è anche il marito di Adriana Volpe, Roberto Parli, che finalmente è tornato dalla sua permanenza in Svizzera, dove si è dovuto recare per seguire alcuni affari di lavoro. Insomma, le voci sulla presunta crisi tra i due sembrano essere definitivamente smentite, dal momento che la famiglia si è finalemente riunita.