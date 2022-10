Frank Ribery potrebbe decidere di lasciare definitivamente il calcio giocato; l’annuncio potrebbe arrivare a breve.

Frank Ribery sta disputando attualmente la seconda stagione calcistica con la Salernitana ma potrebbe presto ritirarsi dal mondo del calcio giocato. L’attaccante francese ha infatti 39 anni ed attualmente è alle prese con il recupero da un infortunio.

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sulla questione:

“Dal club di Iervolino e dall’entourage del giocatore non c’è ancora alcuna conferma ufficiale “stiamo ragionando e valutando”, la risposta ricorrente in queste ore. Di fatto da alcune settimane la Salernitana ed il calciatore stanno valutando questa ipotesi perché Ribery, dopo i trentasei minuti giocati con la Roma nella prima giornata di campionato, non è stato più disponibile a causa di una infiammazione a un ginocchio. I tempi di recupero si sono progressivamente allungati ed il calciatore transalpino, che il prossimo aprile compirà quarant’anni, sta pensando di chiudere in anticipo la carriera. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare la prossima settimana in una conferenza stampa (secondo alcuni sarebbe già in fase di organizzazione) con il presidente Iervolino e Ribery che potrebbero annunciare non soltanto la decisione del giocatore ma anche il ruolo che lo stesso Ribery ricoprirà nella Salernitana, perché il club campano vorrebbe affidare al francese un compito dirigenziale, si pensa inizialmente a quello di ambasciatore della società nel mondo.”

