Ricardo Kakà padre per la terza volta, la moglie Carolina Dias è incinta

Ricardo Kakà è stato uno dei calciatori brasiliani più noti arrivati in Italia, dove per anni ha indossato la maglia rosso-nera. A novembre dello scorso anno, dopo tre anni di fidanzamento, il campione ha sposato la bellissima modella Carolina Dias. Per coronare il loro sogno d’amore mancava solo l’arrivo di un bebè, ed ecco che nel giorno della rinascita, la coppia annuncia sui social che presto la loro famiglia di allargherà, dal momento che la modella è in dolce attesa.

L’annuncio della gravidanza

All’età di 37 anni, Ricardo Kakà diventerà padre per la terza volta, si tratta della prima maternità, invece, per sua moglie. Con un messaggio carico di gioia pubblicato su Instagram, la coppia rende noto il lieto annuncio, pubblicando una foto tanto tenera quanto eloquente, dove il calciatore brasiliano abbraccia la sua metà avvolgendole il ventre con le braccia, proprio ad indicare che, presto, arriverà il loro primo figlio. Ed è così che la modella ha voluto condividere questa gioia incontenibile con i suoi fan: “Grazie Gesù per il sacrificio d’amore, per essere vivo dentro di noi e per essere un quotidiano rinnovamento di speranza e di buon umore, grazie per averci sostenuto con la tua potente mano, grazie per il miracolo della vita e per la forza soprannaturale di poter generare una vita! Sono felice di condividere finalmente un po’ di questa immensa gioia qui! Buona Pasqua e che lo Spirito Santo regni nella nostra vita!”.

Il primo matrimonio di Kakà

Prima del matrimonio con Carolina Dias, Kakà è stato sposato per dieci anni dal 2005 al 2015 con Carol Celtico. I due sono diventati marito e moglie giovanissimi e hanno avuto ben presto anche dei figli, ovvero Luca Celico Leite e Isabela Celico Leite, con cui ha un rapporto bellissimo. Qualche tempo dopo la fine del suo primo matrimonio, l’ex attaccante del Milan ha incontrato la donna che gli ha nuovamente cambiato la vita e con la quale condividere il resto dei suoi giorni.