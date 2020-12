Ricorso Napoli – La strategia degli avvocati provano a ribaltare la sentenza

Il Mattino riporta in merito alla strategia degli avvocati per il ricorso del Napoli.

Si discute oggi il ricorso del Napoli per il match non disputato in casa della Juventus. Sarò presente il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ma non è previsto un suo intervento in aula, di seguito quanto riportato dal quotidiano di Via Scarfoglio:

“La partita più delicata del Napoli si gioca stasera, quando gli azzurri saranno ancora in ritiro presso l’hotel Britannique. Sì perché oggi si gioca una partita importante al Collegio di Garanzia del Coni. Che sia una partita sui generis, è evidenziato anche dalla posta in palio, visto che i punti sono addirittura 4. In ballo ci sono la penalizzazione in classifica e la sconfitta a tavolino, ovvero le naturali conseguenze della mancata partenza della squadra per Torino.

Trentadue pagine di ricorso, protocollato con il numero 01176. L’obiettivo è quello di provare a respingere in ogni punto le motivazioni che hanno portato alla condanna. Scrivono i due avvocati nel ricorso, non c’è una “benché minima prova” di una condotta in malafede del Napoli. In pratica la condanna in primo e secondo grado violano i principi cardine del giusto processo: la presunzione di buona fede e il principio del in dubio pro reo. Il ricorso del Napoli è contro Figc, Juventus e Lega Serie A, ma nessuno si è costituito in giudizio. Secondo Lubrano e Grassani le motivazioni che portano alla condanna sono illogiche, incoerenti e irragionevoli. Ma per avere l’esito del ricorso bisognerà attendere la giornata di oggi.”

