Ricovero Maradona – El Pibe è in clinica privata, smentita l’ipotesi ictus

Ricovero Maradona, smentita l’ipotesi ictus per El Pibe de Oro.

Il ricovero di Diego Maradona è avvenuto nel pomeriggio di ieri (orario argentino), a scrivere sulla vicenda è La Gazzetta dello Sport:

“El Pibe ha spaventato il suo popolo quando si è diffusa la notizia del ricovero, l’ennesimo. L’entourage dell’attuale allenatore del Gimnasia La Plata ha deciso di portarlo in una clinica privata della zona, l’Istituto Ipensa, lo stesso in cui era già stato visitato a settembre. Per una volta non c’entra il coronavirus: tutti i suoi tamponi sono risultati negativi. All’origine del ricovero ci sarebbe uno stato anemico, secondo diverse emittenti argentine Diego avrebbe mostrato i sintomi di un ictus, il medico personale, Leopoldo Luque, ha però smentito. Chi gli sta vicino racconta di un uomo comunque molto colpito dalla pandemia. L’inquietudine si lega ai problemi personali che trascina: fa male la protesi al ginocchio, altalenanti sono i rapporti con i figli, mentre si allunga l’ombra della depressione”.

