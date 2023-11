Rientro Osimhen, l’obiettivo è tornare contro l’Atalanta

Il quotidiano Repubblica ha riportato le ultime sul rientro di Victor Osimhen, alle prese con il recupero da un infortunio.

Emergono ancora notizie sul rientro dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen, che attualmente sta facendo un percorso di recupero a causa di un infortunio avvenuto in Nazionale. A fare il punto della situazione ci ha pensato l’odierna edizione del quotidiano Repubblica.

Ancora non sarebbe chiara la data del ritorno a Napoli dell’attaccante nigeriano. Stando a quanto si legge però quest’ultimo vorrebbe essere presente per la sfida di campionato contro l’Atalanta in programma il 25 novembre, dopo la sosta per le Nazionali.

“Tra domenica e lunedì il Napoli ritroverà anche Victor Osimhen, che ha avuto un permesso per risolvere alcuni problemi familiari in Nigeria, dove ha continuato a svolgere le terapie per guarire dalla lesione al bicipite femorale. Il bomber del Napoli tornerà in campo dopo la prossima sosta per le nazionali.”

