Rinnovo Di Lorenzo e Mario Rui, parla il loro agente

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo, ha parlato della situazione rinnovo ai microfoni di Radio “Kiss Kiss Napoli”.

L’agente Mario Giuffredi è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” ed ha parlato delle ultime sul rinnovo di Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo.

Ecco in seguito le sue parole:

“Se il rinnovo di Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo con il Napoli è stato difficile? Non è mai niente facile con De Laurentiis, bisogna lavorarci con grande pazienza: ha i suoi tempi, ma alla fine le cose le ha sempre fatte. Con Hysaj dopo un anno gli venne rifatto il contratto, poi a Di Lorenzo e Mario Rui dopo un altro biennio arrivò un altro accordo. Nei suoi tempi De Laurentiis le cose le fa, sa cosa è giusto e cosa no: bisogna sapersi porre nel modo giusto, altrimenti non si otterrà mai nulla. Durante i ritiri il Presidente vive con la squadra, è normale vedersi lì: magari ci fossero altri che affrontano il mercato come lo fa De Laurentiis. Con Lotito, ad esempio, non è così facile.”

Fonte foto: Flick.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Sergio Ramos ha firmato con il Siviglia

Hamsik: “Avrei voluto vincere lo Scudetto con la mia città!”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Milan, cori anti-Juve scatenano ira social: aperta indagine sui giocatori