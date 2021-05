Rinnovo Insigne: il capitano chiede 6 milioni all’anno, senza accordo può abbandonare il Napoli

Nonostante le smentite del procuratore Vincenzo Pisacane riguardo ai numerosi articoli pubblicati dai quotidiani, riguardo al futuro del suo assistito, Il Mattino, nella sua edizione odierna parla di Lorenzo Insigne e del nodo rinnovo. Secondo il quotidiano la richiesta del capitano per restare a Napoli sarebbe di 6 milioni a stagione. In caso di accordo non trovato allora le strade del club partenopeo e del 24 si dividerebbero.