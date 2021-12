Rinnovo Insigne: segnali di apertura, previsto incontro con De Laurentis

Insigne, segnali di apertura per il rinnovo.

Ecco quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino:

La trattativa per il rinnovo di Lorenzo Insigne è ancora sospesa. Il presidente azzurro inizia a dare segnali di apertura, infatti come spiega l’edizione odierna de Il Mattino prossimamente ci sarà un incontro con il suo procuratore e De Laurentis. La volontà del calciatore è quella di restare in azzurro ed è pronto a firmare un ultimo rinnovo della sua carriera. Lorenzo ha un contratto in scadenza nel 2022.