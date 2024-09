Rinnovo Kwara, c’è la data per la firma

Massimo Ugolini dà importanti notizie sul rinnovo di Kwara

Arrivano importanti notizie dell’ultim’ora per quanto riguarda il prolungamento di contratto di Khvicha Kvaratskhelia: stando a quanto riportato dal giornalista Sky Massimo Ugolini, nella giornata di oggi ci sono stati nuovi contatti tra il Napoli e l’agente del georgiano.

Le parti infatti si sono date appuntamento a dopo la prossima pausa delle nazionali, quando ci sarà un nuovo incontro che potrebbe essere decisivo per la chiusura del rinnovo di Kvaratskhelia. Il Napoli già a luglio aveva offerto un prolungamento di contratto a cifre importanti, un ingaggio da circa 6 milioni di euro annui, e dopo la sosta di ottobre verranno discussi i dettagli definitivi nel summit. Il georgiano non è in scadenza, ha ancora tre anni di contratto, ma la dirigenza azzurra è interessata a risolvere il prima possibile la questione per garantire la massima serenità nello spogliatoio di Antonio Conte.