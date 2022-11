Rinnovo Lobotka: le tempistiche per la firma è l’ufficialità

La firma del rinnovo di Stanislav Lobotka dovrebbe arrivare in tempi brevi

Da diverso tempo sembra tutto fatto per il rinnovo di Stanislav Lobotka, ma quando ci si può aspettare la firma e l’ufficialità? Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport ne ha parlato a Radio Marte

Queste le sue parole:

“[…]Per il rinnovo di Stanislav Lobotka si chiude entro Natale? Il Napoli vuole chiudere subito, anche il giocatore non vuole tirarla per le lunghe. Generalmente, durante la finestra di mercato non si parla di rinnovi: la firma potrebbe arrivare prima, ma non c’è ancora. Khvicha Kvaratskhelia e Kim Min-Jae avranno un adeguamento del contratto per evitare che si facciano sedurre da sirene straniere? I due calciatori daranno assolutamente la priorità al Napoli per il presente ed il futuro”

Fonte foto: Instagram @stanleylobotka37

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIc

Antonelli ag. Udogie: “Salterà Napoli-Udinese, ha un risentimento al flessore”

UFFICIALE – Kvaratskhelia convocato dalla Georgia per un’amichevole

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici