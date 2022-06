Rinnovo Mertens, sempre più difficile la permanenza del belga a Napoli

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha parlato del rinnovo di Dries Mertens e non solo ai microfoni di Radio Marte: “Rinnovo Mertens? Per me ci sono il 7% di possibilità che si arrivi al rinnovo. De Laurentiis ti sa spiazzare proprio quando pensi di averlo capito. Il Napoli prenderà Deulofeu anche se c’è qualche spigolatura da andare a sistemare. Balla ancora qualche milione tra i club, anche il giocatore ha espresso la propria volontà. Penso che l’operazione sia subordinata a qualche cessione come quella di Ounas o Politano. Ma sia chiaro che Deulofeu arriva per fare ma sottopunta, anche se l’esterno lo sa fare.